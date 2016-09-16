Рамзан Кадыров: Мы настаиваем, чтобы матчи ЧМ-2018 прошли в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Грозный готов стать резервным городом для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 году.

«Мы настаиваем, чтобы матчи чемпионата прошли в Грозном. Я думаю, что выберут наш регион резервным и это будет справедливо, потому что Северо-Кавказскому округу надо дать возможность провести хотя бы один матч. У нас есть все условия для этого - стадион, гостиницы», - цитирует Кадырова ТАСС.

По его словам, не совсем правильно, что Северный Кавказ не попал в список регионов, где пройдут матчи чемпионата. «Мы в запасе есть. Если вдруг у кого-то что-то не получится, мы всегда поможем», - добавил глава Чечни.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.







