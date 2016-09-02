Касильяс и Фабрегас не вызваны в сборную Испании на матчи отборочного турнира ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги огласил список игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира ЧМ-2018 с командами Италии и Албании.



Лопетеги, сменивший минувшим летом на посту наставника сборной Висенте Дель Боске, вновь не вызвал в стан национальной команды экс-голкипера мадридского «Реала» Икера Касильяса, с которым знаком по работе в «Порту». Также специалист принял решение не включать в заявку команды полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.



Полный список игроков, вызванных на матчи с Албанией и Италией выглядит следующим образом:



Вратари: Рейна, де Хеа, Рико.



Защитники: Начо, Альба, Карвахаль, С. Рамос, Пике, Х. Мартинес.



Полузащитники: Коке, С. Роберто, Ньигес, Бускетс, Сильва, Л. Васкес, Т. Алькантара, Иньеста, Иско, Кальехон, Витоло.



Нападающие: Мората, Диего Коста, Нолито.



Сборная Испании сыграет в гостях с командой Италии 6 октября, а тремя днями позже на выезде с коллективом из Албании.

Concluye la conferencia de prensa de @julenlopetegui. Turno para Celades y la Sub-21 ¡Te recordamos la lista! pic.twitter.com/q8xoE0L3vE — Selección Española (@SeFutbol) 30 сентября 2016 г.







