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Касильяс и Фабрегас не вызваны в сборную Испании на матчи отборочного турнира ЧМ-2018

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Сборная ИспанииКомментарии

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги огласил список игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира ЧМ-2018 с командами Италии и Албании.

Лопетеги, сменивший минувшим летом на посту наставника сборной Висенте Дель Боске, вновь не вызвал в стан национальной команды экс-голкипера мадридского «Реала» Икера Касильяса, с которым знаком по работе в «Порту». Также специалист принял решение не включать в заявку команды полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. 

Полный список игроков, вызванных на матчи с Албанией и Италией выглядит следующим образом: 

Вратари: Рейна, де Хеа, Рико.

Защитники: Начо, Альба, Карвахаль, С. Рамос, Пике, Х. Мартинес. 

Полузащитники: Коке, С. Роберто, Ньигес, Бускетс, Сильва, Л. Васкес, Т. Алькантара, Иньеста, Иско, Кальехон, Витоло. 

Нападающие: Мората, Диего Коста, Нолито. 

Сборная Испании сыграет в гостях с командой Италии 6 октября, а тремя днями позже на выезде с коллективом из Албании.



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