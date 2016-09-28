Бывший игрок fnatic по CS:GO стал тренером китайской команды
Бывший игрок команды fnatic в дисциплине CS:GO Харли «dsn» Орвал стал тренером китайской команды B.O.O.T.
«Я думаю, что быть частью китайского киберспорта в данный момент будет очень интересно и переезд в Шанхай будет полезным для одной из моих целей – бегло говорить по-китайски, эту задачу я поставил перед собой 9 месяцев назад», – прокомментировал Орвал.
Самыми высокими достижениями для команды B.O.O.T стали четвертое место на NEA Deijing Esports Open 2016 и четвертое место на CS:GO Super League.
Харли «dsn» Орвал выступал за fnatic с 2005 по 2011 год. С командой он завоевал множество титулов, таких как CPL Winter 2006, IEM Season 3, WEG e-Stars 2007, KODE5 2009 и WEM 2009.
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