«Советский спорт» и фонд «Росконгресс» подписали соглашение

В Сочи в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» состоялось подписание соглашения между издательским домом «Советский спорт» и фондом «Росконгресс».

В рамках соглашения «Советский спорт» и «Росконгресс» договорились о сотрудничестве, которое включает обсуждение актуальных вопросов в области индустрии спорта, анализа процессов развития спорта, повышения информированности аудитории об актуальных трендах и событиях в области спорта, продвижения профессионального, корпоративного и массового спорта, а также пропагады здорового образа жизни.

«Советский спорт» - спортивное издание с самой богатой в России историей. Выходит в свет с 20 июля 1924 года. До 1945 года носило название «Красный спорт». Сейчас издательский дом «Советский спорт» выпускает ежедневную газету «Советский спорт» и еженедельник «Советский спорт-Футбол». Портал Sovsport.ru входит в Топ-5 самых популярных спортивных ресурсов русскоязычного сегмента сети интернет.

Фонд «Росконгресс» был образован в 2007 г. для организации и проведения Петербургского международного экономического форума. В декабре 2015 г., после реорганизации, получил свое нынешнее название. Цель Фонда — развитие экономического потенциала и укрепление имиджа России посредством организации и проведения конгрессных и выставочных мероприятий экономической и социальной направленности, формирование их содержательной части, оказание консалтинговой, информационной и экспертной поддержки организациям и компаниям, а также всестороннее изучение, анализ и освещение вопросов российской и глобальной экономической повестки.