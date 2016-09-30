Игорь Портнягин: В свое время мог стать игроком «Локомотива», но помешали проблемы со здоровьем

Новичок московского «Локомотива» Игорь Портнягин рассказал, что в подростковом возрасте мог оказаться в столичном клубе, однако, проблемы со здоровьем помешали ему стать футболистом красно-зеленых.



«Мне в то время было лет 16. Приехал в Москву с мамой, жил в черкизовском интернате. В итоге меня даже не просмотрели, потому что при медосмотре выявились проблемы. Мне сказали, что необходимо удалить гланды – из-за них страдает сердце и «дыхалка».



Интересный момент: тогда я впервые пообщался с Ринатом Саяровичем Билялетдиновым, моим будущим тренером в «Рубине». Он как один из ведущих тренеров по молодежи пришел нам с мамой объяснить, в чем дело. Показывал, рассказывал: понимаете, эти гланды мешают сердцу нормально работать, дают повышенную нагрузку, парню надо пройти лечение. И я уехал.



Поехал в Ижевск. А в тамошней больнице дедовские методы лечения. Сделали пару обезболивающих уколов. И началось. Кровь брызжет. С левой частью врач управился, а с правой что-то не получалось. Врач, весь в крови, давай скальпелем орудовать. Режет, как стейк, а я все это чувствую. Рядом со мной две медсестры, их вроде как для успокоения поставили, причитают: сейчас-сейчас, все будет хорошо, все закончится.



Теперь новое время в медицине. Такие методы, наверное, в прошлом. Сейчас, я знаю, гланды вымораживают, лечение проходит более гуманно», – рассказал нападающий.



Напомним, Портнягин перешел в московский «Локомотив» минувшим летом из «Рубина» за 3 млн евро и подписал контракт с московским клубом до 2020 года.



На данный момент в его активе за новую команду 4 матча и один гол.



