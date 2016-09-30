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Константин Генич: С «Зенитом» «Спартаку» нужно сыграть, как Италия против Испании на Евро

Ярослав Карамов
Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением, какой тактический вариант предпочтителен для «Спартака» в матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Матч с «Зенитом» для Массимо Карреры - это в первую очередь испытание как для тренера-тактика. Мне кажется, что Каррера должен взять за основу игру сборной Италии против Испании на Евро. «Зенит» играет так же быстро, его игроки так же комбинируют и пытаются подстроиться друг под друга так же, как это делают испанцы. Разумеется, с учетом их технических возможностей. Но сборная Италии в том матче просто зажала Испанию во всех углах, прижала к канатам и, нанеся несколько ударов подряд, добила соперника. Учитывая, что Каррера в тот момент работал помощником Антонио Конте, он эту модель игры досконально изучил и знает, как ее выстроить», - сказал Генич.

Встреча пройдет в Петербурге в воскресенье.

Матч

Зенит - Спартак

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Зенит» - «Спартак»?

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