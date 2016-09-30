Равиль Сабитов: Сейчас идет возрождение «Зенита» советских времен

Известный российский тренер Равиль Сабитов оценил игру форварда Александра Кокорина в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Алкмаром» (5:0), а также высказался об изменениях в игре питерского клуба.



– Автор дубля в матче против АЗ Кокорин вписался в игру «Зенита»?

– Да. Кокорин – сильный игрок, и он принял правильное решение, перейдя в «Зенит». Когда нападающие переходят в новые клубы, как Кокорин из «Динамо» в «Зенит» и Смолов из «Урала» в «Краснодар», и на новом месте забивают много мячей, то можно говорить, что они сделали правильный выбор.



– Многие отмечают, что без Халка «Зенит» стал показывать более коллективную игру. Согласны?

– Да, это абсолютно правильно. При Виллаше-Боаше это была команда индивидуальностей, но исторически так сложилось, что «Зенит» раньше показывал именно коллективную игру и благодаря ей в своё время добивался успеха в Кубке СССР и в чемпионате СССР. Можно сказать, что сейчас идет возрождение «Зенита» советских времен, – сказал специалист в интервью порталу «Евро-футбол».

Минувшим летом команду из Санкт-Петербурга возглавил румынский специалист Мирча Луческу, который до этого работал в донецком «Шахтере».



