Алексей Сафонов: В день матча «Зенит» – «Спартак» обещают дождь с градом, что пойдет на пользу красно-белым

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского «Спартака» и питерского «Зенита» в матче 9-го тура РФПЛ.



«В этом году «Спартак» смотрится уверенно, но с набравшим ход «Зенитом» москвичам придется тяжело. В петербургском клубе завершается «притирка» к требованиям главного тренера Мирчи Луческу. Специалист знает возможности игроков. Жулиано набрал хорошие кондиции и показал себя более командным игроком, чем ушедший в Китай другой бразилец Халк.

В воскресенье в Санкт-Петербурге обещают град с дождем, что в какой-то степени пойдет на пользу «Спартаку», потому что в таких условиях проще обороняться, чем атаковать. Подопечные Карреры ощущают давление после поражений, несмотря на хороший старт. Шансы на победу оцениваю, как 60 на 40 в пользу хозяев», – приводит слова Сафонова официальный сайт телеканала «360».