«Амкар» не будет оспаривать решение CAS о денежной компенсации Муслину
Исполнительный директор «Амкара» Данис Маслов сообщил, что клуб не будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о денежной компенсации бывшему главному тренеру команды Славолюбу Муслину за досрочное расторжение контракта.
«Оспаривать решение CAS не будем. Придется платить, так бывает», - цитирует Маслова ТАСС.
Напомним, Муслин возглавлял «Амкар» с июня по декабря 2014 года. Уральский клуб досрочно расторг с ним соглашение из-за невыполнения поставленной на сезон задачи. Действие контракта сербского специалиста было рассчитано на два года.
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