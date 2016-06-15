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«Зенит» разгромил «Урал» во 2-м туре чемпионата России

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Волейболисты казанского «Зенита» в рамках 2-го тура чемпионата России одержали выездную победу над «Уралом».

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Владимира Алекно.

В следующем туре «Зенит» проведет игру с оренбургским «Нефтяником», а «Урал» сразится с «Югрой-Самотлор».

Чемпионат России
Суперлига
Мужчины
2-й тур

«Урал» (Уфа) – «Зенит» (Казань) – 0:3 (9:25, 21:25, 16:25).

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