«Зенит» разгромил «Урал» во 2-м туре чемпионата России

Павел Борщ: Зайцев не прав. Если никто не может конкурировать с «Зенитом» – это проблема других клубов, а не «Зенита»

Известный российский специалист Павел Борщ заявил, что не согласен с высказыванием бывшего диагонального московского «Динамо» Ивана Зайцева, который заявил, что казанский «Зенит» убивает чемпионат России.