Хосеп Гвардиола: Считаю Почеттино одним из лучших тренеров мира и с удовольствием смотрю матчи «Тоттенхэма»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Тоттенхэмом» оценил профессиональные качества наставника «шпор» Маурисио Почеттино.



«Считаю Почеттино одним из лучших тренеров мира и с удовольствием смотрю матчи «Тоттенхэма». Он достиг больших результатов с лондонской командой.

Мне нравится стиль игры «Тотенхэма»: это агрессивный футбол высокого класса. Али, Уолкер, Кейн – отличные футболисты. Они хорошо выступали в прошлом сезоне, а в этом вышли на второе место, так что мы знаем, что предстоит трудный поединок, но я с нетерпением жду своего первого матча на стадионе «Уайт Харт Лейн». Будем бороться за результат», – цитирует специалиста официальный сайт «горожан».



«Манчестер Сити» сыграет в это воскресенье (2 октября) с «Тоттенхэмом» на выезде. Встреча состоится в рамках 7-го тура АПЛ и стартует в 16.15 мск.



