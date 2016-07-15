В допинг-пробе Тайсона Фьюри обнаружили следы кокаина

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри провалил допинг-тест. У боксера были обнаружены следы употребления кокаина. Таким образом, он может лишиться чемпионских титулов по версиям WBA и WBO.

По информации ESPN, допинг-проба была взята 22 сентября. При этом отмечается, что расшифровка допинг-теста еще не завершена окончательно. Если наличие кокаина будет подтверждено, Фьюри будет лишен всех завоеванных титулов.

Напомним, что на прошлой неделе команда британца заявила, что боксер не сможет выйти на ринг против Владимира Кличко, объяснив это депрессией Фьюри.

При этом сообщалось, что действующий чемпион мира отказывался проходить допинг-тесты. WBA и WBO предоставили британцу срок для объяснения ситуации и передачи медицинских свидетельств, подтверждающих позицию Фьюри. Но они на данный момент не были предоставлены.