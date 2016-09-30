Василий Голубев: «Ростов» должен игрокам за один месяц

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, как в «Ростове» обстоит дело с выплатой задолженностей.

«Мы не все долги закрыли, работаем над этим. Год назад мы должны были команде за семь месяцев, сейчас - за один. Рассчитываю, что до конца года будем выплачивать так называемые обязательные платежи ритмично и в срок», - цитирует Голубева ТАСС.

Информация о долгах в «Ростове» появлялась неоднократно в последние несколько лет. Из-за этого РФС налагал на клуб санкции.







