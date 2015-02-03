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Александр Карелин: Мне не нравится то, что сейчас происходит с футболом

Ярослав Карамов
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал о своем отношении к современному российскому футболу.

- Мне не нравится футбол вообще – то, что с ним происходит сейчас. Много ажиотажа, а наделения по заслугам очень мало. У нас удивительная школа, традиции. А сейчас мы забуксовали на месте. Как воспринимается футбол? Популярность неимоверная, ребятишки в очереди в секции стоят.

- Вы говорите страшные вещи. У нас через два года чемпионат мира.

- Не страшные, а реальные. Огромная популярность, ажиотаж, а что на выходе? Я намеренно вас провоцирую. Не говорю, что надо закрыть этот вид деятельности, учитывая погодные условия.

- А что же?

- Нужна честная конкуренция. Чтобы участвовали и побеждали не те, у кого есть бюджет за спиной или чьи родители заплатили, а те, кто может сам выиграть.

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