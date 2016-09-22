Мальдонадо на два килограмма перевесил Мохнаткина, а Молодцов оказался тяжелее Лобжанидзе

В Нижневартовске прошла официальная церемония взвешивания турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 52. Участники главного боя вечера Михаил Мохнаткин и Фабио Мальдонадо показали на весах 101 кг и 103 кг соответственно, насколько это скажется на скоростных качествах и выносливости соперников в бою станет известно 1 октября. Турнир начнется в 17:00 по московскому времени, прямая трансляция на телеканале Матч!Боец.

Соглавным событием турнира в Нижневартовске станет четвертьфинальный поединок Гран-при FIGHT NIGHTS GLOBAL (83.9 кг) между Станиславом Молодцовым и Гиорги Лобжанидзе. Станислав заряжен на борьбу и готов продемонстрировать свое мастерство после поражения Ясубею Эномото в главном бою вечера на FIGHT NIGHTS GLOBAL 48, а вот грузинский проспект Лобжанидзе только собирается во всеуслышание заявить о своих амбициях в борьбе за чемпионский пояс и денежный приз 1 миллион рублей.



Еще один поединок, который заслуживает отдельного внимания: четвертьфинал Гран-при FIGHT NIGHTS GLOBAL (65.8 кг) между проспектом из клуба «Кострома» Ильей Курзановым и Александром Матмуратовым, представляющим новосибирские смешанные единоборства. После поражения решением судей Расулу Мирзаеву на турнире БИТВА 20 Илья Курзанов выступил в Китае, где в первом раунде взял на удушающий прием местного проспекта. Сейчас Илья полон решимости добавить в коллекцию своих трофеев уникальный пояс, выполненный кубачинскими мастерами, но для этого необходимо преодолеть первый барьер в лице сибиряка Матмуратова.

