Мальдонадо на два килограмма перевесил Мохнаткина, а Молодцов оказался тяжелее Лобжанидзе
В Нижневартовске прошла официальная церемония взвешивания турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 52. Участники главного боя вечера Михаил Мохнаткин и Фабио Мальдонадо показали на весах 101 кг и 103 кг соответственно, насколько это скажется на скоростных качествах и выносливости соперников в бою станет известно 1 октября. Турнир начнется в 17:00 по московскому времени, прямая трансляция на телеканале Матч!Боец.
Соглавным событием турнира в Нижневартовске станет четвертьфинальный поединок Гран-при FIGHT NIGHTS GLOBAL (83.9 кг) между Станиславом Молодцовым и Гиорги Лобжанидзе. Станислав заряжен на борьбу и готов продемонстрировать свое мастерство после поражения Ясубею Эномото в главном бою вечера на FIGHT NIGHTS GLOBAL 48, а вот грузинский проспект Лобжанидзе только собирается во всеуслышание заявить о своих амбициях в борьбе за чемпионский пояс и денежный приз 1 миллион рублей.
Еще один поединок, который заслуживает отдельного внимания: четвертьфинал Гран-при FIGHT NIGHTS GLOBAL (65.8 кг) между проспектом из клуба «Кострома» Ильей Курзановым и Александром Матмуратовым, представляющим новосибирские смешанные единоборства. После поражения решением судей Расулу Мирзаеву на турнире БИТВА 20 Илья Курзанов выступил в Китае, где в первом раунде взял на удушающий прием местного проспекта. Сейчас Илья полон решимости добавить в коллекцию своих трофеев уникальный пояс, выполненный кубачинскими мастерами, но для этого необходимо преодолеть первый барьер в лице сибиряка Матмуратова.
Результаты взвешивания FIGHT NIGHTS GLOBAL 52: Мохнаткин vs. Мальдонадо
+93 кг / 3х5 / Михаил Мохнаткин (Россия) 101.0 кг – Фабио Мальдонадо (Бразилия) 103.0 кг
83.9 кг / 3х5 / 1/4 финала Гран-при / Станислав Молодцов (Россия) 84.4 кг – Гиорги Лобжанидзе (Грузия) 83.8 кг
65.8 кг / 3x5 / 1/4 финала Гран-при/ Илья Курзанов (Россия) 66.0 кг – Александр Матмуратов (Россия) 66.0 кг
70.3 кг / 3x5 / Роберт Шарафутдинов (Россия) 69.8 кг – Валерий Митричук (Россия) 70.8 кг
+93 кг / 3x5 / Рашид Сиражудинов (Россия) 117.2 кг – Роман Гончарук (Россия) 110.4 кг
93.0 кг / 3x5 / Залимхан Магомедалиев (Россия) 87.2 кг – Денис Семенов (Россия) 87.2 кг
63.0 кг / 3x5 / Рамазан Гаджиханов (Россия) 63.2 кг – Муслим Ибрагимов (Россия) 62.8 кг
68.0 кг / 3x5 / Халид Гаджиев (Россия) 68.2 кг – Никита Солонин (Россия) 67.8 кг
56.7 кг / 3x5 / Наби Бадабиев (Россия) 57.2 кг – Дмитрий Кузнецов (Россия) 57.0 кг