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Мальдонадо на два килограмма перевесил Мохнаткина, а Молодцов оказался тяжелее Лобжанидзе

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  FightnightsКомментарии

В Нижневартовске прошла официальная церемония взвешивания турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 52. Участники главного боя вечера Михаил Мохнаткин и Фабио Мальдонадо показали на весах 101 кг и 103 кг соответственно, насколько это скажется на скоростных качествах и выносливости соперников в бою станет известно 1 октября. Турнир начнется в 17:00 по московскому времени, прямая трансляция на телеканале Матч!Боец. 

Соглавным событием турнира в Нижневартовске станет четвертьфинальный поединок Гран-при FIGHT NIGHTS GLOBAL (83.9 кг) между Станиславом Молодцовым и Гиорги Лобжанидзе. Станислав заряжен на борьбу и готов продемонстрировать свое мастерство после поражения Ясубею Эномото в главном бою вечера на FIGHT NIGHTS GLOBAL 48, а вот грузинский проспект Лобжанидзе только собирается во всеуслышание заявить о своих амбициях в борьбе за чемпионский пояс и денежный приз 1 миллион рублей.   

Еще один поединок, который заслуживает отдельного внимания: четвертьфинал Гран-при FIGHT NIGHTS GLOBAL (65.8 кг) между проспектом из клуба «Кострома» Ильей Курзановым и Александром Матмуратовым, представляющим новосибирские смешанные единоборства. После поражения решением судей Расулу Мирзаеву на турнире БИТВА 20 Илья Курзанов выступил в Китае, где в первом раунде взял на удушающий прием местного проспекта. Сейчас Илья полон решимости добавить в коллекцию своих трофеев уникальный пояс, выполненный кубачинскими мастерами, но для этого необходимо преодолеть первый барьер в лице сибиряка Матмуратова.     

Результаты взвешивания FIGHT NIGHTS GLOBAL 52: Мохнаткин vs. Мальдонадо

+93 ­кг­ / 3х5 / Михаил Мохна­ткин (Россия) 101.0 кг – Фабио­ Мальдонадо (Бразилия­) 103.0 кг

83.9 ­кг­ / 3х5 / 1/4 финала ­Гран-при / ­Станислав Молодцов (Р­оссия) 84.4 кг – Гиорги Лобжа­нидзе (Грузия) 83.8 кг

65.8 ­кг ­/ 3­x5 / ­1/4 финала ­Гран-при­/ ­Илья Курзанов (Россия­) 66.0 кг – Александр Матмура­тов (Россия) 66.0 кг

70.3 кг / 3x5 / ­Роберт Шарафутдинов (­Россия) 69.8 кг – Валерий Мит­ричук (Россия) 70.8 кг

+93 кг / 3x5­ / Рашид Сиражудинов ­(Россия) 117.2 кг – Роман Гонч­арук (Россия) 110.4 кг

93.0 ­кг / 3x5­ / Залимхан Магомедал­иев (Россия) 87.2 кг – Денис ­Семенов (Россия) 87.2 кг

63­.0 ­кг / 3x5 /­ Рамазан Гаджиханов (­Россия) 63.2 кг – Муслим Ибра­гимов (Россия) 62.8 кг

68.­0­ кг / 3x5 / ­Халид Гаджиев (Россия­) 68.2 кг – Никита Солонин (Ро­ссия) 67.8 кг

56­.­7 кг / 3x5 /­ Наби Бадабиев (Росси­я) 57.2 кг – Дмитрий Кузнецов (Р­оссия) 57.0 кг

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