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Курбан Бердыев: Почему другие нефутбольные страны выше России? Потому что они работают, а не ищут оправданий

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев высказался о российском футболе, отметив, что нужно уделять больше времени этому виду спорта.

«Мы получили в наследство мощную футбольную державу. Ну хорошо, развалился СССР, были определенные обстоятельства, которые не позволили быстро подняться. Но это не оправдание.

Чем мы хуже других исторически нефутбольных стран? Бельгия, Исландия, Норвегия, Швеция? Почему они выше нас? Потому что эти страны не ищут оправданий – они работают.

У нас плодородная почва, сумасшедший потенциал – нужно только сеять. Всходов будет море. Необъятная территория. Нужно только заниматься этим», – заявил специалист.

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