Полузащитник «Фенербахче» Ленс – лучший игрок недели в Лиге Европы
Как сообщает пресс-служба УЕФА, полузащитник «Фенербахче» Джермейн Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Игрок турецкого клуба опередил в голосовании Виктора Жулиано («Зенит»), Франческо Тотти («Рома»), Вацлава Кадлеца («Спарта»), Хуана Мату («Манчестер Юнайтед»), Вандера (АПОЭЛ) и Беньята Эчебарию («Атлетик»).
Отметим, что во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Фенербахче» обыграл на своем поле «Фейеноорд» (1:0), а единственный гол забил экс-футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике.
Jeremain Lens has been voted #UEL Player of the Week 👏 pic.twitter.com/qQx2ugWeOU— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 30 сентября 2016 г.
Матч
Фенербахче - Фейеноорд - 1:0 (1:0)
Голы
Эменике 18 (1:0).
Состав
Фенербахче: Демирель, Калдырым (Кейбаши, 77), ван дер Виль, Шкртел, Кьяер, Топал, Туфан, Соуза, Эменике (ван Перси, 77), Ленс (Потук, 86), Соу
Фейеноорд: Джонс, Боттегин (Крамер, 82), ван дер Хейден, Конголо, Карсдорп, де Вильенья, Торнстра, Эль Ахмади, Бергейс (Гюлден, 57), Йоргенсен, Кюйт
Предупреждения:
Эменике, 29; Калдырым, 75 - Эль Ахмади, 26; ван дер Хейден, 29; Конголо, 44
Судья:
Йонас Эрикссон (Швеция)
Место и дата
29 сентября 22:05, Шюкрю Сараджоглу, Онлайн-трансляция