Полузащитник «Фенербахче» Ленс – лучший игрок недели в Лиге Европы

Как сообщает пресс-служба УЕФА, полузащитник «Фенербахче» Джермейн Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.



Игрок турецкого клуба опередил в голосовании Виктора Жулиано («Зенит»), Франческо Тотти («Рома»), Вацлава Кадлеца («Спарта»), Хуана Мату («Манчестер Юнайтед»), Вандера (АПОЭЛ) и Беньята Эчебарию («Атлетик»).



Отметим, что во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Фенербахче» обыграл на своем поле «Фейеноорд» (1:0), а единственный гол забил экс-футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике.

