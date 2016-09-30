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Полузащитник «Фенербахче» Ленс – лучший игрок недели в Лиге Европы

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Как сообщает пресс-служба УЕФА, полузащитник «Фенербахче» Джермейн Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Игрок турецкого клуба опередил в голосовании Виктора Жулиано («Зенит»), Франческо Тотти («Рома»), Вацлава Кадлеца («Спарта»), Хуана Мату («Манчестер Юнайтед»), Вандера (АПОЭЛ) и Беньята Эчебарию («Атлетик»).

Отметим, что во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Фенербахче» обыграл на своем поле «Фейеноорд» (1:0), а единственный гол забил экс-футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике.

Матч

Фенербахче - Фейеноорд - 1:0 (1:0)

Голы

Эменике 18 (1:0).

Состав

Фенербахче: Демирель, Калдырым (Кейбаши, 77), ван дер Виль, Шкртел, Кьяер, Топал, Туфан, Соуза, Эменике (ван Перси, 77), Ленс (Потук, 86), Соу

Фейеноорд: Джонс, Боттегин (Крамер, 82), ван дер Хейден, Конголо, Карсдорп, де Вильенья, Торнстра, Эль Ахмади, Бергейс (Гюлден, 57), Йоргенсен, Кюйт

Предупреждения:

Эменике, 29; Калдырым, 75 - Эль Ахмади, 26; ван дер Хейден, 29; Конголо, 44

Судья:

Йонас Эрикссон (Швеция)

Место и дата

29 сентября 22:05, Шюкрю Сараджоглу, Онлайн-трансляция




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