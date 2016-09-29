Дубль Рыбина помог «Ладе» обыграть «Йокерит»
«Лада» дома обыграла «Йокерит» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Максим Рыбин (дважды), Станислав Бочаров, Александр Бумагин и Антон Шенфельд, у гостей - Роопе Талая и Эссе Йоэнсуу.
Команда из Тольятти одержала пятую победу, финский клуб потерпел шестое поражение в основное время.
3 октября «Лада» сыграет в гостях с «Югрой», а «Йокерит» днем ранее примет «Локомотив».
Матч
Лада - Йокерит - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Голы:
Талая (Виртанен, Мякинен М.), 2:30 (0:1). Рыбин (Ахметов, Маленьких), 28:27 (1:1). Рыбин (Стрельцов А.), 35:09 (2:1). Бочаров (Стрельцов А., Стрельцов В.), 42:32 (3:1). Бумагин 46:11 (4:1). Йоэнсуу (Салминен), 47:46 (4:2). Шенфельд (Белоусов), 53:55 (5:2).
Место и дата
30 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция