Ломбертс и Витсель вызваны в сборную Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес определился с составом на ближайшие матчи национальной команды.

В число выбранных тренером двадцати пяти человек вошли игроки «Зенита» – защитник Николас Ломбертс и полузащитник Аксель Витсель.

Напомним, 7 и 10 октября бельгийцы встретятся со сборными Боснии и Герцеговины и Гибралтара соответственно. Матчи пройдут в рамках отборочного турнира к ЧМ-2018.

Николас Ломбертс провел за сборную Бельгии 39 матчей и забил 3 гола, Аксель Витсель сыграл за сборную 71 игру и забил 7 мячей.