Новый стадион «Краснодара» получил сертификат высшей категории
Новый стадион «Краснодара» получил от комиссии Российского футбольного союза (РФС) сертификат соответствия высшей категории, сообщается на официальном сайте клуба.
Сертификат выдан на срок с 29 сентября 2016 года по 29 сентября 2019 года.
Напомним, строительство арены началось в 2013 году, ее вместимость составляет 33 тысячи зрителей.
Первый матч на этом стадионе пройдет 9 октября: сборная России проведет товарищескую встречу с командой Коста-Рики.
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