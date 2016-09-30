Новый стадион «Краснодара» получил сертификат высшей категории

Курбан Бердыев: Почему другие нефутбольные страны выше России? Потому что они работают, а не ищут оправданий

Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев высказался о российском футболе, отметив, что нужно уделять больше времени этому виду спорта.