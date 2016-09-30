«Томь» - «Урал». Начало текстовой трансляции – 12:00 мск

В субботу в матче девятого тура чемпионата России сыграют «Томь» и «Урал» из Екатеринбурга.

Их матч пройдет в Томске на стадионе «Труд» и начнется в 12:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми матчей у «Томи» было семь очков. Она находилась на 12-м месте в турнирной таблице. У «Урала» было восемь очков. Он шел 11-м.