«Томь» - «Урал». Начало текстовой трансляции – 12:00 мск
В субботу в матче девятого тура чемпионата
России сыграют «Томь» и «Урал» из Екатеринбурга.
Их матч пройдет в Томске на стадионе «Труд» и
начнется в 12:00 по московскому времени. Sovsport.ru
проведет текстовую трансляцию матча.
После восьми матчей у «Томи» было семь очков. Она находилась на 12-м месте в турнирной таблице. У «Урала» было восемь очков. Он шел 11-м.
Матч
Место и дата
01 октября 12:00, Труд, Текстовая трансляция
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