«Крылья Советов» - «Анжи». Начало текстовой трансляции – 14:30 мск

В субботу в матче девятого тура чемпионата России сыграют «Крылья Советов» из Самары и «Анжи» из Махачкалы.

Их матч пройдет в Самаре на стадионе «Металлург» и начнется в 14:30 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми матчей у «Крыльев Советов» было три очка. Они находились на последнем, 16-м месте. У «Анжи» было 12 очков. Клуб из Махачкалы шел седьмым.