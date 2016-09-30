«Крылья Советов» - «Анжи». Начало текстовой трансляции – 14:30 мск
В субботу в матче девятого тура чемпионата
России сыграют «Крылья Советов» из Самары и «Анжи» из Махачкалы.
Их матч пройдет в Самаре на стадионе
«Металлург» и начнется в 14:30 по московскому времени. Sovsport.ru
проведет текстовую трансляцию матча.
После восьми матчей у «Крыльев Советов» было три очка. Они находились на последнем, 16-м месте. У «Анжи» было 12 очков. Клуб из Махачкалы шел седьмым.
Матч
Место и дата
01 октября 14:30, Металлург, Текстовая трансляция
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