«Локомотив» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск
В субботу в матче девятого тура чемпионата
России сыграют «Локомотив» из Москвы и «Арсенал» из Тулы.
Их матч пройдет в Москве на стадионе
«Локомотив» и начнется в 17:00 по московскому времени. Sovsport.ru
проведет текстовую трансляцию матча.
После восьми матчей у «Локомотива» было семь очков. Он занимал 13-е место в турнирной таблице. У «Арсенала» было шесть очков. Он шел 14-м.
Матч
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция
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