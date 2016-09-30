«Локомотив» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

В субботу в матче девятого тура чемпионата России сыграют «Локомотив» из Москвы и «Арсенал» из Тулы.

Их матч пройдет в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 17:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми матчей у «Локомотива» было семь очков. Он занимал 13-е место в турнирной таблице. У «Арсенала» было шесть очков. Он шел 14-м.