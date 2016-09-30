Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисКузнецова6:3, 3:6, 4:6Цибулкова
ХоккейЛокомотив3 : 1Витязь
ФутболРеал Сосьедад1 : 0Бетис
ХоккейЛада5 : 2Йокерит
ХоккейАк Барс2 : 1Динамо Рига
ФутболЭвертон1 : 1Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия
ФутболУфа- : -Амкар
ФутболКраснодар- : -Рубин
ФутболРома- : -Интер
ФутболЗенит- : -Спартак
ФутболРостов- : -ЦСКА

«Локомотив» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В субботу в матче девятого тура чемпионата России сыграют «Локомотив» из Москвы и «Арсенал» из Тулы.

Их матч пройдет в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 17:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми матчей у «Локомотива» было семь очков. Он занимал 13-е место в турнирной таблице. У «Арсенала» было шесть очков. Он шел 14-м.

Матч

Локомотив - Арсенал

Место и дата

01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Томь» - «Урал». Начало текстовой трансляции – 12:00 мскВ субботу в матче девятого тура чемпионата России сыграют «Томь» и «Урал» из Екатеринбурга.День в истории. Саиду Эззатоллахи – 201 октября исполнилось 20 лет полузащитнику сборной Ирана и «Ростова» Саиду Эззатоллахи.Болельщики «Урала» признали Павлюченко лучшим игроком клуба в сентябреНападающий Роман Павлюченко признан болельщиками «Урала» лучшим футболистом клуба в сентябре, сообщает официальный сайт команды из Екатеринбурга.РФПЛ. 9-й тур. «Локомотив» - «Арсенал», «Крылья Советов» - «Анжи» и другие матчиРезультаты матчей девятого тура чемпионата России.Валерий Карпин: Эмери – тренер или тренеришка? Тренер. Однозначно тренерЭксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин оценил профессиональные качества экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери, который ныне тренирует «ПСЖ».Андрей Червиченко: Жулиано заменил Халка? Попробуйте найти замену ПикассоБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сравнил полузащитника «Зенита» Жулиано с экс-игроком питерской команды Халком, который минувшим летом перебрался в чемпионат Китая.Андрей Червиченко: После матча с «Зенитом» у «Спартака» не будет никаких отговорокБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с корреспондентом Sovsport.ru предстоящий матч столичного клуба с «Зенитом».Новый стадион «Краснодара» получил сертификат высшей категорииНовый стадион «Краснодара» получил от комиссии Российского футбольного союза (РФС) сертификат соответствия высшей категории, сообщается на официальном сайте клуба.Курбан Бердыев: Почему другие нефутбольные страны выше России? Потому что они работают, а не ищут оправданийВице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев высказался о российском футболе, отметив, что нужно уделять больше времени этому виду спорта.Василий Голубев: «Ростов» должен игрокам за один месяцГубернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, как в «Ростове» обстоит дело с выплатой задолженностей.«Амкар» не будет оспаривать решение CAS о денежной компенсации МуслинуИсполнительный директор «Амкара» Данис Маслов сообщил, что пермский клуб не будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о денежной компенсации бывшему главному тренеру команды Славолюбу Муслину за досрочное расторжение контракта.Алексей Сафонов: В день матча «Зенит» – «Спартак» обещают дождь с градом, что пойдет на пользу красно-белымИзвестный футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского «Спартака» и питерского «Зенита» в матче 9-го тура РФПЛ.Равиль Сабитов: Сейчас идет возрождение «Зенита» советских временИзвестный российский тренер Равиль Сабитов оценил игру форварда Александра Кокорина в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Алкмаром», а также высказался об изменениях в игре питерского клуба.Константин Генич: С «Зенитом» «Спартаку» нужно сыграть, как Италия против Испании на ЕвроКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич предложил «Спартаку» тактический вариант игры против «Зенита» в 9-м туре чемпионата России.Как завершится матч «Зенит» – «Спартак»? ОпросВ воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет матч 9-го тура РФПЛ между местным «Зенитом» и московским «Спартаком».Игорь Портнягин: В свое время мог стать игроком «Локомотива», но помешали проблемы со здоровьемНовичок московского «Локомотива» Игорь Портнягин рассказал, что в подростковом возрасте мог оказаться в столичном клубе, однако, проблемы со здоровьем помешали ему стать футболистом красно-зеленых.Курбан Бердыев: Руководство клуба и тренерский штаб должны стать одним целым, иначе не будет результатаВице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев оценил своих коллег по тренерскому штабу, а также рассказал о своем видении футбола.Миха Мевля: Мои ожидания от российского чемпионата оправдалисьНовичок «Ростова» Миха Мевля поделился впечатлениями от первых матчей в чемпионате России.У Смолова закрытая травма коленного суставаСтал известен характер травмы нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.Наставник сборной Голландии: Промес не всегда хорош в национальной команде, но он отлично играет за «Спартак»Наставник сборной Голландии Данни Блинд оценил уровень игры полузащитника московского «Спартака» и национальной команды Квинси Промеса, отметив, что пристально следит за его выступлением в чемпионате России.

Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение