Лебедев и Гассиев сразятся на арене «Мегаспорт»

Сегодня стало известно, где пройдет поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBF в первом тяжелом весе россиянином Денисом Лебедевым и претендентом на титул 22-летним Муратом Гассиевым (23-0-0, 17 КО).



Как сообщает «Чемпионат», встреча между спортсменами состоится 3 декабря на арене «Мегаспорт», которая находится на Ходынке.

Именно здесь намечено боксерское шоу компании «Мир бокса», а бой между Лебедевым и Гасиевым станет событием вечера.









