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Лебедев и Гассиев сразятся на арене «Мегаспорт»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Сегодня стало известно, где пройдет поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBF в первом тяжелом весе россиянином Денисом Лебедевым и претендентом на титул  22-летним Муратом Гассиевым (23-0-0, 17 КО).

Как сообщает «Чемпионат», встреча между спортсменами состоится 3 декабря на арене «Мегаспорт», которая находится на Ходынке.

Именно здесь намечено боксерское шоу компании «Мир бокса», а бой между Лебедевым и Гасиевым станет событием вечера.




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