«Терек» - «Оренбург». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

В субботу в матче девятого тура чемпионата России сыграют «Терек» из Грозного и «Оренбург».

Их матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми матчей у «Терека» было 11 очков. Он занимал восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Оренбурга» было четыре очка. Он шел 15-м.