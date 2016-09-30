«Терек» - «Оренбург». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
В субботу в матче девятого тура чемпионата
России сыграют «Терек» из Грозного и «Оренбург».
Их матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» и
начнется в 19:30 по московскому времени. Sovsport.ru
проведет текстовую трансляцию матча.
После восьми матчей у «Терека» было 11 очков. Он занимал восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Оренбурга» было четыре очка. Он шел 15-м.
Матч
Место и дата
01 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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