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Молодежное первенство. «Зенит» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 13:00 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В субботу в матче девятого тура молодежного первенства России сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Спартак» из Москвы.

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 13:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми матчей у «Спартака» было 19 очков. Он занимал второе место в турнирной таблице. У «Зенита» было 16 очков. Он шел четвертым.

Матч

Зенит (мол) - Спартак (мол)

Место и дата

01 октября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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