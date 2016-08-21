Молодежное первенство. «Зенит» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 13:00 мск
В субботу в матче девятого тура молодежного
первенства России сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Спартак» из Москвы.
Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в
13:00 по московскому времени. Sovsport.ru
проведет текстовую трансляцию матча.
После восьми матчей у «Спартака» было 19 очков. Он занимал второе место в турнирной таблице. У «Зенита» было 16 очков. Он шел четвертым.
Матч
Место и дата
01 октября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
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