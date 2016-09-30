РФПЛ. 9-й тур. «Локомотив» - «Арсенал», «Крылья Советов» - «Анжи» и другие матчи
Результаты матчей девятого тура чемпионата
России.
РФПЛ
Девятый тур
Матч
Место и дата
01 октября 12:00, Труд, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 14:30, Металлург, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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