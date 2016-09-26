Даниил Квят: Гонять на «Сепанге» - одно удовольствие!

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги первого дня «Гран-при Малайзии».

- День прошел хорошо, - приводит слова Квята пресс-служба команды. – Мы проехали много кругов, опробовав новое покрытие трассы, что было важно. Признаюсь, что ездить по такому асфальту – одно удовольствие! Команда собрала полезные данные, которые помогут нам прибавить в субботу по ходу третьей серии свободных заездов и, надеюсь, в квалификации. Теперь нужно сделать правильные выводы из первых тренировок и тогда посмотрим, чего мы сумеем добиться.

Напомним, что в 1-й практике россиянин показал 11-й результат, во 2-й Квят остался 16-м.