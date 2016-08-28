Молодежное первенство. 9-й тур. «Зенит» - «Спартак», «Краснодар» - «Рубин» и другие матчи
Результаты матчей девятого тура молодежного
первенства России.
Молодежное первенство
Девятый тур
Матч
Терек (мол) - Оренбург (мол) - 0:1 (0:0)
Голы
Алтышев 90 (0:1).
Состав
Терек (мол): Газиев, Мальсагов, Адамов А., Альсултанов, Шахтиев, Магомадов, Бацуев, Исмаилов, Хусаинов, Кадыров Х., Кадыров А.
Оренбург (мол): Руденко, Прилепин, Черязов, Билюков, Кайков, Бреев, Рудаков, Калинин, Митренко, Рыбкин, Сарсенов
Место и дата
30 сентября 16:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция
Матч
Крылья Советов (мол) - Анжи (мол) - 1:2 (0:1)
Голы
Рикматуллаев 32 (0:1). Голенков 50 (1:1). Магомедов М. 83 (1:2).
Состав
Крылья Советов (мол): Шильников, Масальский, Лозовик, Васильев, Столяров, Дмитрюк, Киселёв, Киреев, Набатов, Сланко, Голенков (Садик, 77)
Анжи (мол): Седов, Белов, Джарулаев, Рикматуллаев, Щербак (Юсупов, 77), Ходаковский (Агабалаев, 57), Кузьмин, Джамалутдинов (Магомедов М., 78), Магомедов Р. (Алиев, 64), Гайдаров, Саидов
Предупреждения:
нет - Щербак, 22; Агабалаев, 78
Место и дата
30 сентября 14:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция
Матч
Локомотив (мол) - Арсенал (мол) - 3:1 (2:1)
Голы
Ивакин 11 (0:1). Галаджан 19 (1:1). Тугарев 33 (2:1). Рыбчинский 61 (3:1).
Состав
Локомотив (мол): Ковалёв, Самохвалов, Фереферов, Рахмонов (Жёлтиков, 79), Поярков, Дорофеев (Мурадов, 81), Рыбчинский, Куликов, Тугарев (Чиканчи, 73), Галаджан (Рубцов, 69), Шаров (Вульфов, 62)
Арсенал (мол): Березин, Борисов, Доронин, Клементьев, Норматов, Осипов, Аджоев, Голуб, Мингазов, Ивакин, Изотов
Предупреждения:
Куликов, 29; Галаджан, 51 - нет
Место и дата
30 сентября 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Матч
Томь (мол) - Урал (мол) - 4:0 (3:0)
Голы
Соболев 9 (1:0). Кудряшов 20 (2:0). Сасин 36 (3:0 - пен.). Соболев 47 (4:0).
Состав
Томь (мол): Мелихов, Чернышов, Карымов (Митерев, 37), Букачев, Яблонски, Гвинейский, Макурин (Зорин, 63), Большунов, Соболев, Кудряшов, Сасин
Урал (мол): Тимофеев, Нисафутдинов (Шалин, 57), Сулейманов, Меркулов, Горин, Панков, Щербаков, Серченков, Валиахметов, Жуков, Юсупов
Предупреждения:
Соболев, 55; Гвинейский, 67; Осипов, 79 - Сулейманов, 29; Меркулов, 42
Судья:
Михаил Сафоненко (Россия)
Место и дата
30 сентября 12:00, ЦДСО Томь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 13:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 12:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 12:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция