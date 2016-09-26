ФНЛ. 15-й тур. «Кубань» - «Енисей» и другие матчи
Результаты матчей 15-го тура Футбольной
национальной лиги.
Футбольная национальная лига
15-й тур
Матч
Место и дата
01 октября 17:00, Кубань, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 12:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 14:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 16:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 16:00, Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 17:00, Старт, Онлайн-трансляция
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