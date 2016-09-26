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ФНЛ. 15-й тур. «Кубань» - «Енисей» и другие матчи

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей 15-го тура Футбольной национальной лиги.

Футбольная национальная лига

15-й тур

Матч

Кубань - Енисей

Место и дата

01 октября 17:00, Кубань, Онлайн-трансляция

Матч

СКА-Хабаровск - Волгарь

Место и дата

02 октября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

Матч

Сибирь - Балтика

Место и дата

02 октября 12:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак-2 - Нефтехимик

Место и дата

02 октября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Матч

Тамбов - Спартак-Нальчик

Место и дата

02 октября 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Химки - Зенит-2

Место и дата

02 октября 14:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

Матч

Тосно - Луч-Энергия

Место и дата

02 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Факел - Тюмень

Место и дата

02 октября 16:00, Центральный, Онлайн-трансляция

Матч

Сокол - Шинник

Место и дата

02 октября 16:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч

Мордовия - Динамо

Место и дата

02 октября 17:00, Старт, Онлайн-трансляция

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