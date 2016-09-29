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«Ак Барс» обыграл рижское «Динамо»

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Ак Барс» дома обыграл рижское «Динамо» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Михаил Варнаков и Андрей Попов, у гостей - Патрик Маллен.

Казанцы поднялись на третье место в Восточной конференции, рижане потерпели 11-е поражение в основное время и замыкают турнирную таблицу на Западе.

3 октября «Ак Барс» сыграет на выезде с «Автомобилистом», а «Динамо» в тот же день примет московских одноклубников.

Матч

Ак Барс - Динамо Р - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы:

Маллен (Гиллис), 15:28 (0:1). Варнаков (Малыхин), 23:25 (1:1). Попов (Чибисов, Мусин), 28:04 (2:1).

Место и дата

30 сентября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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