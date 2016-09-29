«Ак Барс» обыграл рижское «Динамо»

«Ак Барс» дома обыграл рижское «Динамо» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Михаил Варнаков и Андрей Попов, у гостей - Патрик Маллен.

Казанцы поднялись на третье место в Восточной конференции, рижане потерпели 11-е поражение в основное время и замыкают турнирную таблицу на Западе.

3 октября «Ак Барс» сыграет на выезде с «Автомобилистом», а «Динамо» в тот же день примет московских одноклубников.