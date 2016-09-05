УПЛ. 10-й тур. «Сталь» - «Черноморец», «Ворскла» - «Олимпик» и другие матчи
Результаты матчей десятого тура чемпионата
Украины.
УПЛ
10-й тур
Матч
Место и дата
01 октября 17:00, Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 19:30, Днепр-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 19:30, Ворскла, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 14:00, Авангард, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 17:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
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