Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисКузнецова6:3, 3:6, 4:6Цибулкова
ХоккейЛокомотив3 : 1Витязь
ФутболРеал Сосьедад1 : 0Бетис
ХоккейЛада5 : 2Йокерит
ХоккейАк Барс2 : 1Динамо Рига
ФутболЭвертон1 : 1Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия
ФутболУфа- : -Амкар
ФутболКраснодар- : -Рубин
ФутболРома- : -Интер
ФутболЗенит- : -Спартак
ФутболРостов- : -ЦСКА

УПЛ. 10-й тур. «Сталь» - «Черноморец», «Ворскла» - «Олимпик» и другие матчи

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей десятого тура чемпионата Украины.

УПЛ

10-й тур

Матч

Сталь - Черноморец

Место и дата

01 октября 17:00, Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Днепр - Александрия

Место и дата

01 октября 19:30, Днепр-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Ворскла - Олимпик

Место и дата

01 октября 19:30, Ворскла, Онлайн-трансляция

Матч

Волынь - Карпаты

Место и дата

02 октября 14:00, Авангард, Онлайн-трансляция

Матч

Шахтер - Заря

Место и дата

02 октября 17:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо К - Звезда

Место и дата

02 октября 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Этот день в истории. Андрею Шевченко - 40!Сегодня, 29 сентября, празднует свой юбилей известный украинский футболист Андрей Шевченко. Главному тренеру сборной Украины исполняется 40 лет.УПЛ. 9-й тур. «Черноморец» - «Днепр», «Александрия» - «Карпаты» и другие матчиРезультаты матчей девятого тура чемпионата Украины.Киевское «Динамо» разгромило «Олимпик», а «Шахтер» крупно обыграл «Волынь»В рамках девятого тура чемпионата Украины «Динамо» (Кие) разгромило «Олимпик» (4:0), а «Шахтер» крупно обыграл «Волынь» (3:0).Клубы из Донецка и Луганска сыграют между собой в ЗапорожьеУПЛ. 8-й тур. «Ворскла» проиграла «Шахтеру», «Динамо» уступило «Заре» и другие матчиРезультаты матчей восьмого тура чемпионата Украины.Ярмоленко получил рецидив травмы спиныНападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил рецидив травмы спины, сообщает официальный сайт клуба.«Уфа» подпишет вратаря «Шахтера»«Уфа» подпишет контракт с третьим голкипером донецкого «Шахтера» Богданом Сарнавским, сообщает «Чемпионат».Срна получил травму и не поможет «Шахтеру» в ближайших играхЗащитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна в матче 7-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (1:1) получил травму. Об этом сообщает телеканал «Футбол 1».УПЛ. 7-й тур. «Ворскла» обыграла «Волынь», «Олимпик» разгромил «Днепр» и другие матчиРезультаты матчей седьмого тура чемпионата Украины.Данило Силва не поможет киевскому «Динамо» в матче Лиги чемпионов против «Наполи»Защитник киевского «Динамо» Данило Силва пропустит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи», Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на телеканал Футбол 1.Срна травмировался в матче с «Динамо» и не поможет «Шахтеру» в матче с «Коньяспором»Защитник и капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна получил травму в матче чемпионата Украины с киевским «Динамо». Из-за этого он не сможет помочь своей команде в следующей игре.«Шахтер» и «Динамо» К сыграли вничьюФутболисты донецкого «Шахтера» сыграли вничью с киевским «Динамо» в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.«Шахтер» – «Динамо» К. Стартовые составыСтали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» на матч 7-го тура УПЛ.«Шахтер» - «Динамо». Начало текстовой трансляции в 20:00Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча седьмого тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».Артем Милевский: Однажды Суркис оштрафовал меня на 50 тысяч долларов за поход на дискотекуФорвард «Тосно» Артем Милевский рассказал о своем периоде в киевском «Динамо». Он отметил, что президент клуба Игорь Суркис штрафовал его на крупные сумы.Марлос: Выступление за сборную Украины? Разговоры ведутся, но я еще не прожил в этой стране необходимого времениПолузащитник донецкого «Шахтера» Марлос прокомментировал вызов своего партнера по клубу Тайсона в сборную Бразилии, а также высказался о возможном выступлении за команду Украины.Андрей Ярмоленко: Хочу уйти из чемпионата УкраиныНападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко сообщил, что хочет уйти из украинского клуба и попробовать себя в более сильном чемпионате.Срна сам предложил «Барселоне» свои услугиЗащитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна сам вышел на руководство «Барселоны» и предложил им свои услуги. Об этом сообщают испанские СМИ.В «Днепре» может начаться забастовка из-за долгов по зарплатеСотрудники днепровского «Днепра» могут начать забастовку. Причина – долги по зарплате.Александр Зинченко: Три года назад чемпионат Украины был сильнее российскогоБывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко поделился своим мнением об уровне российской премьер-лиги. Он считает, что раньше украинский чемпионат был сильнее РФПЛ.

Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение