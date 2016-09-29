КХЛ. «Авангард» - «Трактор», «Спартак» - «Куньлунь» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
01 октября 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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