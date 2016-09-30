«Динамо» из Ленинградской области уступило «Локомотиву», «Факел» обыграл «Белогорье»
Волейболисты «Газпром-Югры» обыграли в гостях НОВА в рамках 2-го тура чемпионата России.
Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 (26:24, 25:23, 25:16).
В другой игре этого тура «Динамо» из Ленинградской области уступило «Локомотиву», а краснодарское «Динамо» проиграло «Нефтянику».
Также свою встречу сыграли «Белогорье» и «Факел», которая завершилась победой клуба из Нового Уренгоя
Чемпионат России
Мужчины
Суперлига
2-й тур
НОВА (Новокуйбышевск) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 0:3 (24:26, 23:25, 16:25)
«Факел» (Новый Уренгой) – «Белогорье» (Белгород) – 3:2 (19:25, 26:24, 26:24, 21:25, 15:11)
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3 (22:25, 21:25, 19:25)
«Динамо» (Краснодар) – «Нефтяник» (Оренбург) – 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)