«Динамо» из Ленинградской области уступило «Локомотиву», «Факел» обыграл «Белогорье»

Волейболисты «Газпром-Югры» обыграли в гостях НОВА в рамках 2-го тура чемпионата России.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 (26:24, 25:23, 25:16).



В другой игре этого тура «Динамо» из Ленинградской области уступило «Локомотиву», а краснодарское «Динамо» проиграло «Нефтянику».



Также свою встречу сыграли «Белогорье» и «Факел», которая завершилась победой клуба из Нового Уренгоя



Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

2-й тур

НОВА (Новокуйбышевск) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 0:3 (24:26, 23:25, 16:25)



«Факел» (Новый Уренгой) – «Белогорье» (Белгород) – 3:2 (19:25, 26:24, 26:24, 21:25, 15:11)



«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3 (22:25, 21:25, 19:25)



«Динамо» (Краснодар) – «Нефтяник» (Оренбург) – 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)







