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«Динамо» из Ленинградской области уступило «Локомотиву», «Факел» обыграл «Белогорье»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Волейболисты «Газпром-Югры» обыграли в гостях НОВА в рамках 2-го тура чемпионата России.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 (26:24, 25:23, 25:16).

В другой игре этого тура «Динамо» из Ленинградской области уступило «Локомотиву», а краснодарское «Динамо» проиграло «Нефтянику».

Также свою встречу сыграли «Белогорье» и «Факел», которая завершилась победой клуба из Нового Уренгоя

Чемпионат России
Мужчины
Суперлига
2-й тур

НОВА (Новокуйбышевск) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 0:3 (24:26, 23:25, 16:25)

«Факел» (Новый Уренгой) – «Белогорье» (Белгород) – 3:2 (19:25, 26:24, 26:24, 21:25, 15:11)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3 (22:25, 21:25, 19:25)

«Динамо» (Краснодар) – «Нефтяник» (Оренбург) – 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)



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