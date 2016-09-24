Примера. 7-й тур. «Севилья» - «Алавес», «Депортиво» - «Спортинг» и другие матчи
Результаты матчей седьмого тура чемпионата
Испании.
Примера
Седьмой тур
Матч
Реал Сосьедад - Бетис - 1:0 (0:0)
Голы
Вела 64 (1:0).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Сальдуа (Гонсалес, 90), Мартинес И., Эрнандес, Навас, Ойарсабаль, Сурутуса, Ильярраменди, Прието, Вела (Каналес, 75), Виллиан (Хуанми, 90)
Бетис: Адан, Мартинес, Гонсалес, Песселья, Гутьеррес (Брашанац, 46), Петрос, Хоакин (Мусонда, 70), Себальос, Пиччини, Алегрия, Кастро (Лейва, 69)
Предупреждения:
Мартинес И., 45; Ильярраменди, 60 - Брашанац, 47; Гонсалес, 54; Хоакин, 59
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
30 сентября 21:45, Аноэта, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 14:00, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 17:15, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 19:30, Эль Садар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 21:45, Риасор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 13:00, Месталья, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 19:30, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 19:30, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 21:45, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция