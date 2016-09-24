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Примера. 7-й тур. «Севилья» - «Алавес», «Депортиво» - «Спортинг» и другие матчи

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей седьмого тура чемпионата Испании.

Примера

Седьмой тур

Матч

Реал Сосьедад - Бетис - 1:0 (0:0)

Голы

Вела 64 (1:0).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Сальдуа (Гонсалес, 90), Мартинес И., Эрнандес, Навас, Ойарсабаль, Сурутуса, Ильярраменди, Прието, Вела (Каналес, 75), Виллиан (Хуанми, 90)

Бетис: Адан, Мартинес, Гонсалес, Песселья, Гутьеррес (Брашанац, 46), Петрос, Хоакин (Мусонда, 70), Себальос, Пиччини, Алегрия, Кастро (Лейва, 69)

Предупреждения:

Мартинес И., 45; Ильярраменди, 60 - Брашанац, 47; Гонсалес, 54; Хоакин, 59

Судья:

Даниэль Трухильо (Испания)

Место и дата

30 сентября 21:45, Аноэта, Онлайн-трансляция

Матч

Гранада - Леганес

Место и дата

01 октября 14:00, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция

Матч

Севилья - Алавес

Место и дата

01 октября 17:15, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

Матч

Осасуна - Лас-Пальмас

Место и дата

01 октября 19:30, Эль Садар, Онлайн-трансляция

Матч

Депортиво - Спортинг

Место и дата

01 октября 21:45, Риасор, Онлайн-трансляция

Матч

Валенсия - Атлетико

Место и дата

02 октября 13:00, Месталья, Онлайн-трансляция

Матч

Реал - Эйбар

Место и дата

02 октября 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

Матч

Эспаньол - Вильярреал

Место и дата

02 октября 19:30, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

Матч

Малага - Атлетик

Место и дата

02 октября 19:30, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

Матч

Сельта - Барселона

Место и дата

02 октября 21:45, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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