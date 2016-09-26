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Даниил Квят: История с возвращением в «Торо Россо» была не так драматична

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят в интервью Sky Sports рассказал о том, что изменилось после его перехода из «Ред Булла» в младшую команды «Быков».

- Сейчас, прокручивая тот эпизод в памяти, я могу сказать, что все это было не так драматично, как казалось на первый взгляд, - отметил Квят. – Да, первые несколько этапов сложились тяжело – я должен был адаптироваться к новой машине, к команде, а это всегда требует времени. Но потом начался летний перерыв, а он очень помог мне навести порядок в голове и собраться с мыслями. Я смог полностью вычеркнуть из сознания весь негатив и на «Гран-при Бельгии» приехал уже другим человеком. Иногда, когда вспоминаю себя прежнего, думаю: «Кто вообще был тот парень?». В конце концов, любые перемены бывают полезны – они учат нас чему-то новому, учат справляться со сложностями. Я многое понял для себя после произошедшего, и сейчас в моей карьере все должно пойти гораздо лучше.

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