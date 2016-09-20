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Лига 1. 8-й тур. «ПСЖ» - «Бордо», «Метц» - «Монако» и другие матчи

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей восьмого тура чемпионата Франции.

Лига 1

Восьмой тур

Матч

Ренн - Генгам - 1:0 (0:0)

Голы

Диакаби 90 (1:0).

Состав

Ренн: Костиль, Мексер, Мендеш, Бааль, Данзе, Фернандес, Андре, Нтеп (Энрике, 89), Эну (Диакаби, 79), Гросицки, Сьо (Саид, 60)

Генгам: Юнссон, Ангуа, Икоко, Кербра, Сорбон, Диалло, Део, Жиресс (Блас, 66), Салибур (Санко, 84), Коко (де Паув, 90), Бриан

Незабитые пенальти

Гросицки (Ренн), 65

Предупреждения:

Эну, 45; Диакаби, 90 - Коко, 30; Диалло, 40

Удаления:

нет - Диалло, 65

Судья:

Николя Райнвилль (Франция)

Место и дата

30 сентября 21:45, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция

Матч

ПСЖ - Бордо

Место и дата

01 октября 18:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

Матч

Лилль - Нанси

Место и дата

01 октября 21:00, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция

Матч

Дижон - Монпелье

Место и дата

01 октября 21:00, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция

Матч

Нант - Бастия

Место и дата

01 октября 21:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция

Матч

Кан - Тулуза

Место и дата

01 октября 21:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция

Матч

Метц - Монако

Место и дата

01 октября 21:00, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция

Матч

Анже - Марсель

Место и дата

02 октября 16:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция

Матч

Ницца - Лорьян

Место и дата

02 октября 18:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

Матч

Лион - Сент-Этьен

Место и дата

02 октября 21:45, Жерлан, Онлайн-трансляция

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