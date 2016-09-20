Лига 1. 8-й тур. «ПСЖ» - «Бордо», «Метц» - «Монако» и другие матчи
Результаты матчей восьмого тура чемпионата
Франции.
Лига 1
Восьмой тур
Матч
Голы
Диакаби 90 (1:0).
Состав
Ренн: Костиль, Мексер, Мендеш, Бааль, Данзе, Фернандес, Андре, Нтеп (Энрике, 89), Эну (Диакаби, 79), Гросицки, Сьо (Саид, 60)
Генгам: Юнссон, Ангуа, Икоко, Кербра, Сорбон, Диалло, Део, Жиресс (Блас, 66), Салибур (Санко, 84), Коко (де Паув, 90), Бриан
Незабитые пенальти
Гросицки (Ренн), 65
Предупреждения:
Эну, 45; Диакаби, 90 - Коко, 30; Диалло, 40
Удаления:
нет - Диалло, 65
Судья:
Николя Райнвилль (Франция)
Место и дата
30 сентября 21:45, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 18:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 21:00, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 21:00, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 21:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 21:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 октября 21:00, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 16:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 18:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 октября 21:45, Жерлан, Онлайн-трансляция