Дубль Тэлбота принес «Локомотиву» победу над «Витязем»

читайте также

«Ак Барс» обыграл рижское «Динамо» «Ак Барс» дома обыграл рижское «Динамо» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Дубль Рыбина помог «Ладе» обыграть «Йокерит» «Лада» дома обыграла «Йокерит» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Экс-нападающий «Динамо» Волков перешел в «Автомобилист» «Автомобилист» подписал контракт с нападающим Константином Волковым, сообщается на официальном сайте команды из Екатеринбурга.

Нападающий Волков покинул московское «Динамо» Московское «Динамо» и нападающий Константин Волков расторгли контракт. Это было сделано по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

СКА переподписал контракт с Войновым Защитник СКА Вячеслав Войнов на новых условиях переподписал односторонний контракт с петербургским клубом, сообщает официальный сайт КХЛ.

Петр Воробьев: Ковальчук с игроками СКА обращался, можно ли посмотреть матч Россия – Канада. Мы пошли на поводу Главный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев, который на время Кубка мира заменял в СКА Олега Знарка, рассказал, как в команде следили за возрожденным турниром.

Анвар Гатиятулин: До конца матча с «Металлургом» шла упорная борьба, были «качели» Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после выездной победы над новокузнецким «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

«Ниао Дзу Дзо. Не знаю, что это значит». СКА не оставил шансов «Куньлуню» Армейцы помогли Игорю Шестеркину наконец-то сыграть на ноль, а сам вратарь попытался заговорить на китайском языке.

Дмитрий Квартальнов: ЦСКА продолжает искать свою игру Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов дал комментарий после поражения от «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2 Б).

Владимир Юрзинов-младший: Команда у нас строится, есть много определенных сложностей, из них нужно достойно выходить Главный тренер «Куньлуня Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:3).

КХЛ. СКА обыграл «Куньлунь», «Адмирал» уступил «Северстали» и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Знарок: Дацюка увидим через неделю-полторы, Коскинен сыграет в следующем матче Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня Ред Стар» (3:0).

Илья Ковальчук: В матче с «Куньлунем» СКА был чересчур гостеприимным Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня Ред Стар» (3:0).

«Северсталь» оказалась сильнее «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ Хоккеисты «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли «Адмирал».

СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар» и одержал пятую победу подряд в КХЛ В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:0.

«Спартак» – «Автомобилист». Видеотрансляция матча. Онлайн Сегодня матч «Спартак» - «Автомобилист», который не будет транслироваться ни на одном спортивном телеканале, болельщики смогут увидеть в интернете.

Аутсайдер, спасай Россию! Любопытный парадокс наблюдается в КХЛ. Получается, что максимальный и наиболее успешный вклад в нашу сборную сделала… «Кузня».

Дубль Хартикайнена помог «Салавату» обыграть «Авангард» «Авангард» дома уступил «Салавату Юлаеву» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

Шайба Коваржа принесла «Магнитке» победу в матче с «Сибирью» Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали гостевую победу над «Сибирью» со счетом 3:0.