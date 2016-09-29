Дубль Тэлбота принес «Локомотиву» победу над «Витязем»
«Локомотив» дома взял верх над «Витязем» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда дублем отметился Макс Тэлбот, еще одну шайбу забросил Александр Полунин, реализовавший буллит. У гостей отличился Евгений Катичев.
Ярославцы поднялись на четвертое место в Западной конференции, подмосковный клуб идет в ней девятым.
2 октября «Локомотив» сыграет на выезде с «Йокеритом». «Витязь» следующий матч также проведет в гостях с финской командой, но 4 октября.
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