Франц Тост: Квят – пилот очень высокого уровня

Руководитель команды «Торо Россо» Франц Тост оценил перспективы россиянина Даниила Квята остаться в «Формуле-1» на следующий сезон.

- Квят выдал хорошее выступление в Сингапуре и приятно слышать от него, что он все еще любит «Формулу-1», - рассказал Тост на официальной пресс-конференци и, прошедшей в пятницу в рамках «Гран-при Малайзии». - Особенно учитывая тот факт, что Даниил выступает за «Торо Россо». Квят – гонщик высокого уровня. Это стало понятно еще после его победы в чемпионате GP3, после которой мы пригласили Даниила в нашу команду в 2013 году. Дело даже не в самом титуле, а в том, как именно он его завоевал, проделав огромный путь после относительных неудач на старте сезона до фантастически мощного и стабильного выступления в течение последних месяцев. Я надеюсь, что в конце текущего чемпионата он также сможет продемонстрирова ть нам весь свой талант и потенциал. И тогда мы посмотрим, что ждет нас в будущем.

Напомним, что у Квята пока нет действующего контракта на следующий год. В перспективе в составе «Торо Россо» его может заменить француз Пьер Гали, выступающий в данный момент в серии GP2.