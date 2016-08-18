Ахмед Муса: Никогда не думал, что смогу забить два мяча на чемпионате мира

Форвард «Лестера» Ахмед Муса рассказал о своих впечатлениях после матча сборных Нигерии и Аргентины на чемпионате мира по футболу в Бразилии.



«Голы, забитые сборной Аргентине на чемпионате мира изменили меня. Для меня эта игра стала настоящим сюрпризом, поскольку я никогда в жизни не испытывал ничего подобного. Никогда не думал, что смогу сотворить такое. После матча я сказал: «Ничего себе». Все это было похоже на сон», – цитирует игрока The Guardian.



Напомним, игра состоялась 5 июня 2014 года в рамках группового этапа первенства планеты. Победителем вышла команда Аргетины (3:2).