Даниэль Риккиардо: На фоне Квята я смотрелся неплохо, но Ферстаппен заставил меня прибавить

Лидер команды «Ред Булл» Даниэль Риккиардо, занимающий 3-е место в общем зачете чемпионата мира, рассказал о соперничестве со своим партнером по команде Максом Ферстаппеном.

- После прихода Макса в «Ред Булл» я смог сделать шаг вперед в своей карьере, - цитирует австралийца Autosport. – Я всегда думал, что пилотирую на максимуме возможностей и в начале года выглядел неплохо на фоне Даниила Квята, который тогда был моим напарником. Но когда Ферстаппен заменил его в команде, то я понял, что могу стать быстрее. Уже с самой первой практики в рамках «Гран-при Испании» Макс начал пилотировать на пределе, и с тех пор мы постоянно подталкиваем друг друга вперед.