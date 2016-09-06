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Илона Корстин: Единая лига ВТБ выступает не за большое количество игр, а за стабильность

Ярослав Карамов
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о причинах сокращения количества участников турнира с 20 в сезоне-2013/14 до 13 в предстоящем сезоне, который стартует 2 октября.

«У нас осталось 13 команд в этом сезоне, хотя изначально планировалось 14. Некоторые не остались по политическим причинам, некоторые - по финансовым. Все-таки в Европе сейчас серьезный кризис, и не все команды могут оставить тот бюджет, который позволил бы им играть в Единой лиге ВТБ. Но 13 клубов - это не так плохо, потому что, например, ЦСКА и УНИКС сыграют в Евролиге, которая серьезно увеличила число матчей. В то же время Единая лига ВТБ выступает не за большое количество игр, а за стабильность - как финансовую, так и спортивную», - сказала Корстин в эфире «Матч ТВ».

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