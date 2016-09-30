День в истории. Саиду Эззатоллахи – 20

1 октября исполнилось 20 лет полузащитнику сборной Ирана и «Ростова» Саиду Эззатоллахи.

Он получал футбольное образование в системе иранского «Малавана». За основную команду этого клуба дебютировал 26 октября 2012 года.

В августе 2014 года перешел в мадридский «Атлетико». Однако за основную команду этого клуба Эззатоллахи не сыграл ни одного матча. Выступал в дивизионе Терсера (четвертый по силе дивизион Испании) за «Атлетико С».

24 февраля 2016 года Эззатоллахи официально стал футболистом «Ростова». Впервые вышел в составе российского клуба 12 мая 2016 года, а 26 июля в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Андерлехта» забил первый гол за донской клуб.

В текущем сезоне РФПЛ Эззатоллахи провел за «Ростов» шесть матчей (два из них начинал в основном составе) и забил один мяч.