День в истории. Саиду Эззатоллахи – 20
1 октября исполнилось 20 лет полузащитнику
сборной Ирана и «Ростова» Саиду Эззатоллахи.
Он получал футбольное образование в системе иранского
«Малавана». За основную команду этого клуба дебютировал 26 октября 2012 года.
В августе 2014 года перешел в мадридский
«Атлетико». Однако за основную команду этого клуба Эззатоллахи не сыграл ни
одного матча. Выступал в дивизионе Терсера (четвертый по силе дивизион Испании)
за «Атлетико С».
24 февраля 2016 года Эззатоллахи официально
стал футболистом «Ростова». Впервые вышел в составе российского клуба 12 мая
2016 года, а 26 июля в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
против «Андерлехта» забил первый гол за донской клуб.
В текущем сезоне РФПЛ Эззатоллахи провел за «Ростов»
шесть матчей (два из них начинал в основном составе) и забил один мяч.