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День в истории. Анатолию Байдачному – 64

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

1 октября свой 64-й день рождения отмечает в прошлом прославленный футболист, а ныне тренер Анатолий Байдачный.

За свою тренерскую карьеру Байдачный успел поработать с 14-ю клубами, а также с молодежной сборной Сирии и сборной Беларуси. Работал тренером в таких командах: «Днепр» (Могилев), «Заря» (Ворошиловград), «Кристалл» (Херсон), «Анагенниси» (Кипр), Ярмук (Кувейт), Тилигул (Молдавия), Динамо (Минск), «Жемчужина» (Сочи), «Черноморец» (Новороссийск), «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону), «Дарида» (Беларусь), «Факел» (Воронеж), «Терек» (Грозный). Последним местом его работы был «Ростов», откуда он был уволен в июне 2012 года.

В качестве игрока Анатолий Байдачный выступал за московское и минское «Динамо». В составе сборной СССР Анатолий Николаевич завоевал серебряные медали чемпионата Европы 1972 года. В 1973 году Байдачный получил звание мастера спорта международного класса. В 1982 году он был признан заслуженным тренером Белорусской ССР.

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