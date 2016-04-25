Гендиректор московского «Динамо»: Должны выиграть ЧР и выйти в финал ЛЧ
Генеральный
директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что перед его командой
в текущем сезоне стоит цель выиграть чемпионат России и добраться до финала
Лиги чемпионов.
«Президент
клуба (Евгений Ловырев) поставил те же задачи на сезон, что и в прошлый раз –
выиграть один из российских турниров и пробиться в «Финал четырех»
Лиги чемпионов. Негоже чемпиону России ставить задачу ниже, поэтому на
внутренней арене сделаем акцент на чемпионат России. В Лиге чемпионов мы давно
не участвовали в финальных матчах, пора уже возвращаться к былым
заслугам», - приводит «Р-Спорт» слова Зиничева.
В прошлом сезоне
волейболистки московского «Динамо» выиграли золото чемпионата России,
стали третьими в Кубке России, а в Лиге чемпионов не сумели пробиться в
«Финал четырех», проиграв в «Раунде шести» турецкому
«Фенербахче».