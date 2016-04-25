Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисКузнецова6:3, 3:6, 4:6Цибулкова
ХоккейЛокомотив3 : 1Витязь
ФутболРеал Сосьедад1 : 0Бетис
ХоккейЛада5 : 2Йокерит
ХоккейАк Барс2 : 1Динамо Рига
ФутболЭвертон1 : 1Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия
ФутболУфа- : -Амкар
ФутболКраснодар- : -Рубин
ФутболРома- : -Интер
ФутболЗенит- : -Спартак
ФутболРостов- : -ЦСКА

Гендиректор московского «Динамо»: Должны выиграть ЧР и выйти в финал ЛЧ

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что перед его командой в текущем сезоне стоит цель выиграть чемпионат России и добраться до финала Лиги чемпионов.

«Президент клуба (Евгений Ловырев) поставил те же задачи на сезон, что и в прошлый раз – выиграть один из российских турниров и пробиться в «Финал четырех» Лиги чемпионов. Негоже чемпиону России ставить задачу ниже, поэтому на внутренней арене сделаем акцент на чемпионат России. В Лиге чемпионов мы давно не участвовали в финальных матчах, пора уже возвращаться к былым заслугам», - приводит «Р-Спорт» слова Зиничева.

В прошлом сезоне волейболистки московского «Динамо» выиграли золото чемпионата России, стали третьими в Кубке России, а в Лиге чемпионов не сумели пробиться в «Финал четырех», проиграв в «Раунде шести» турецкому «Фенербахче».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гамова 1 октября сыграет в своем прощальном матче и за казанское, и за московское «Динамо»Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что его клуб и казанское «Динамо» предварительно договорились о том, что прославленная волейболистка Екатерина Гамова в своем прощальном матче сыграет в составе обоих команд.День в истории. Елене Годиной - 39!Сегодня, 17 сентября, исполняется 39 лет известной российской волейболистке Елене Годиной.Борщ назначен спортивным директором московского «Динамо»Российский специалист Павел Борщ станет новым спортивным директором женской команды московского «Динамо». Об этом сообщил генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев.Наталия Гончарова: Надеюсь, что «Динамо» сможет лучше выступить в Лиге чемпионовДиагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова рассказала о высоких целях, которые стоят перед ее командой в грядущем сезоне. Напомним, что бело-голубые являются действующими чемпионами России.Андрей Ярмоленко: «Наполи» хорошо контролирует мяч, нужно лишить их этого козыряПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча с «Наполи». Напомним, что командам предстоит сыграть в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.«Динамо» не будет продлевать контракт с ГарайМосковское «Динамо» не будет подписывать новый контракт с бразильской доигровщицей Фернандой Гарай. Об этом заявил генеральный директор московского клуба Владимир Зиничев.Московское «Динамо» рассталось с Региной МорозМосковский волейбольный клуб «Динамо» и центральная блокирующая Регина Мороз расторгли действующий контракт по взаимному согласию сторон.Гендиректор «Динамо»: Контракт с Гарай пока не подписанГенеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что его клуб согласовал новый контракт с бразильской волейболисткой Фернандой Гарай, но пока не подписал его, так как соглашение на данный момент не обеспечено финансово.Гендиректор «Динамо»: Лазарева проведет следующий сезон в аренде в «Енисее»Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что диагональная бело-голубых Анна Лазарева в следующем сезоне будет выступать за красноярский «Енисей» на правах аренды.«Уралочка» сыграет в одной группе с «Вакифбанком» в Лиге чемпионовВолейболистки «Уралочки-НТМК» из Екатеринбурга на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17 сыграют с финалистом прошлого розыгрыша - турецким «Вакифбанком».Владимир Зиничев: «Динамо» сохранило чемпионский состав и намерено точечно усилитьсяГенеральный директор выигравшего чемпионат России ЖВК «Динамо» Владимир Зиничев рассказал, в каком составе команда начнет следующий сезон.Эбзэри и Бантон перешли в московское «Динамо»Две австралийские баскетболистки Кэти Эбзери и Александра Бантон перешли в состав московского «Динамо», сообщает официальный сайт бело-голубых.Валерия Сафонова: Происшествие с Джек подкосило «Уралочку» в финале чемпионата РоссииЦентральная блокирующая «Уралочки-НТМК» Валерия Сафонова рассказала о том, как повлияло на игру ее команды в финале чемпионата России происшествие с одноклубницей Шинейд Джек.Анна Климец: «Уралочке» по силам было выиграть чемпионат РоссииДиагональная «Уралочки-НТМК» Анна Климец поделилась эмоциями от финального матча чемпионата России против московского «Динамо».«Динамо» – машина! Московские волейболистки выиграли чемпионат России«Динамо» – машина! Московские волейболистки выиграли чемпионат РоссииВолейболистки московского «Динамо» выиграли золотые медали чемпионата России с рекордным показателем в турнире – 22 победы в 22 матчах!Екатерина Любушкина: Финал чемпионата России получился гипервалидольнымЦентральная блокирующая московского «Динамо» Екатерина Любушкина поделилась впечатлениями от победы над «Уралочкой» в финале чемпионата России.Юрий Панченко: Я не колдун, золото чемпионата России – это заслуга всей командыГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко рассказал о том, насколько трудно было его команде выиграть чемпионат России среди женских команд.Московское «Динамо» стало чемпионом России, обыграв «Уралочку»Московское «Динамо» стало чемпионом России, обыграв «Уралочку»Волейболистки московского «Динамо» в решающем матче «Финала четырех» Суперлиги обыграли екатеринбургскую «Уралочку» со счетом 3:0 (25:23, 25:23, 25:23).Агент: Гончарова не ведет переговоры об уходе из московского «Динамо»Волейбольный агент Боян Симурина сообщил, что его клиент лидер московского «Динамо» и сборной России Наталия Гончарова не ведет переговоры о переходе в другой клуб.Женская суперлига: Казань повержена, в финале Москва и «Уралочка»!Женская суперлига: Казань повержена, в финале Москва и «Уралочка»!Московское «Динамо» и «Уралочка-НТМК» вышли в финал чемпионата России по волейболу среди женских команд.

ЖВК Динамо Москва
ЖВК Динамо Москвакалендарьстатистика

Cпецпредложение