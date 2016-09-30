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Александр Горшков: «Зенит» и АЗ оказались разного уровня

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков считает, что его бывший футбольный клуб и голландский АЗ на данный момент являются командами разного уровня.

«Честно говоря, АЗ выглядел действительно слабо, и даже когда у них была какая-то возможность провести быструю контратаку, они в большей части сами притормаживали игру, пытались контролировать мяч. «Зенит» спокойно возвращался назад. Соперники на сегодняшний день были все же разного уровня», - приводит «Р-Спорт» слова Горшкова.

«Зенит» в четверг на своем поле разгромил АЗ из Алкмара в матче группового этапа Лиги Европы – 5:0.

Матч

Зенит - Алкмар - 5:0 (1:0)

Голы

Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин

Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей

Предупреждения:

Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90

Судья:

Хавьер Эстрада (Испания)

Место и дата

29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция

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