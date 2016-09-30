Александр Горшков: «Зенит» и АЗ оказались разного уровня
Обладатель Кубка
и Суперкубка УЕФА в составе санкт-петербургского «Зенита» Александр
Горшков считает, что его бывший футбольный клуб и голландский АЗ на данный
момент являются командами разного уровня.
«Честно
говоря, АЗ выглядел действительно слабо, и даже когда у них была какая-то
возможность провести быструю контратаку, они в большей части сами
притормаживали игру, пытались контролировать мяч. «Зенит» спокойно
возвращался назад. Соперники на сегодняшний день были все же разного
уровня», - приводит «Р-Спорт» слова Горшкова.
«Зенит» в четверг на своем поле разгромил АЗ из Алкмара в матче группового этапа Лиги Европы – 5:0.
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин
Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей
Предупреждения:
Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90
Судья:
Хавьер Эстрада (Испания)
Место и дата
29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция