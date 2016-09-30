Александр Горшков: «Зенит» и АЗ оказались разного уровня

Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков считает, что его бывший футбольный клуб и голландский АЗ на данный момент являются командами разного уровня.

«Честно говоря, АЗ выглядел действительно слабо, и даже когда у них была какая-то возможность провести быструю контратаку, они в большей части сами притормаживали игру, пытались контролировать мяч. «Зенит» спокойно возвращался назад. Соперники на сегодняшний день были все же разного уровня», - приводит «Р-Спорт» слова Горшкова.

«Зенит» в четверг на своем поле разгромил АЗ из Алкмара в матче группового этапа Лиги Европы – 5:0.