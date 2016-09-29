«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют не 20-го, а 13 декабря

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов считает, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» его команда провалила десятиминутный отрезок во втором периоде.

Алексей Кудашов: «Локомотив» провалил часть второго периода Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов считает, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» его команда провалила десятиминутный отрезок во втором периоде.

Степан Захарчук сломал палец в матче с рижским «Динамо» Защитник казанского «Ак Барса» Степан Захарчук получил перелом пальца в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо».

Хоккеисты хорватского «Медвешчака» забросили шесть безответных шайб в ворота братиславского «Слована» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Медвешчак» забросил 6 безответных шайб в ворота «Слована» Хоккеисты хорватского «Медвешчака» забросили шесть безответных шайб в ворота братиславского «Слована» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после домашней победы над рижским «Динамо» (2:1) отметил важность результата, и самоотверженность форварда Лазарева.

Зинэтула Билялетдинов: Лазарев молодец, он лег под шайбу Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после домашней победы над рижским «Динамо» (2:1) отметил важность результата, и самоотверженность форварда Лазарева.

Дубль Тэлбота принес «Локомотиву» победу над «Витязем» «Локомотив» дома взял верх над «Витязем» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Автомобилист» подписал контракт с нападающим Константином Волковым, сообщается на официальном сайте команды из Екатеринбурга.

Экс-нападающий «Динамо» Волков перешел в «Автомобилист» «Автомобилист» подписал контракт с нападающим Константином Волковым, сообщается на официальном сайте команды из Екатеринбурга.

Московское «Динамо» и нападающий Константин Волков расторгли контракт. Это было сделано по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Нападающий Волков покинул московское «Динамо» Московское «Динамо» и нападающий Константин Волков расторгли контракт. Это было сделано по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

СКА переподписал контракт с Войновым Защитник СКА Вячеслав Войнов на новых условиях переподписал односторонний контракт с петербургским клубом, сообщает официальный сайт КХЛ.