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«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют не 20-го, а 13 декабря

Андрей Петухов
Источник:  КХЛКомментарии

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) изменила даты проведения матчей регулярного чемпионата «Нефтехимик» – «Ак Барс» и «Витязь» – «Нефтехимик», сообщает официальный сайт лиги.

Встреча «Нефтехимик» – «Ак Барс» перенесена с 20 декабря на 13 декабря, игра «Витязь» – «Нефтехимик» – с 16 января на 29 декабря.

Как следует из заявления лиги, это сделано в связи с оптимизацией финансовых затрат, а также по обоюдному согласию участвующих команд.

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