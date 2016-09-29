«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют не 20-го, а 13 декабря
Континентальная
хоккейная лига (КХЛ) изменила даты проведения матчей регулярного чемпионата
«Нефтехимик» – «Ак Барс» и «Витязь» –
«Нефтехимик», сообщает официальный сайт лиги.
Встреча
«Нефтехимик» – «Ак Барс» перенесена с 20 декабря на 13
декабря, игра «Витязь» – «Нефтехимик» – с 16 января на 29
декабря.
Как следует из
заявления лиги, это сделано в связи с оптимизацией финансовых затрат, а также
по обоюдному согласию участвующих команд.
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