Екатерина Гамова: Сборную может возглавить даже Дед Мороз, лишь бы команда побеждала

Двукратная чемпионка мира и Европы, дважды серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной России по волейболу Екатерина Гамова призналась, что ей абсолютно не принципиально, кто будет следующим главным тренером национальной команды, лишь бы результаты были высокие.

«Вообще не принципиально, кто будет тренером сборной России - российский специалист или иностранец. Главное - чтобы команда выигрывала. А так хоть Дед Мороз пускай будет», - приводит «Р-Спорт» слова Гамовой.

Контракт с бывшим главным тренером сборной России Юрием Маричевым не был продлен после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, на которых национальная команда завершила борьбу в четвертьфинале. Кандидаты на вакантный пост будут названы Всероссийской федерацией волейбола в ноябре.