Андрей Червиченко: После матча с «Зенитом» у «Спартака» не будет никаких отговорок

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с корреспондентом Sovsport.ru предстоящий матч столичного клуба с «Зенитом».



– Каково сейчас эмоциональное состояние в стане красно-белых?

– Нужно всегда уметь объяснить себе, почему ты проигрываешь. Думаю, в «Спартаке» с этим нет никаких проблем. Вылет из Кубка России объяснили дальним перелетом, результат матча с «Уфой» –случайностью. Теперь не будет никаких отговорок. Я всегда говорил, что октябрь станет решающим месяцем для команды. Если «Спартак» сможет вырвать хотя бы половину очков из матчей с «Зенитом», ЦСКА и «Ростовом», тогда можно будет сказать, что этот клуб – серьезный претендент на чемпионство. Если все сложится иначе, то тогда рановато начали радоваться болельщики «Спартака», – сказал Червиченко.



Напомним, встреча между командами состоится 2 октября в Санкт-Петербурге и стартует в 16.30 мск.