Гамова 1 октября сыграет в своем прощальном матче и за казанское, и за московское «Динамо»
Генеральный
директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что его клуб и
казанское «Динамо» предварительно договорились о том, что прославленная
волейболистка Екатерина Гамова в своем прощальном матче сыграет в составе обоих
команд.
«По
предварительной договоренности между клубами Гамова сыграет одну партию
прощального матча за казанский клуб, а другую – за нашу команду в нашей
динамовской майке. Катя провела шесть лет в Казани и пять – в Москве.
Становление ее как игрока проходило в нашем клубе. Для нас этот момент важен,
чтобы Катя сыграла и в нашем составе в своем прощальном матче, чтобы вспомнила
и московскую часть карьеры. Мы специально везем майку с ее номером», -
приводит «Р-Спорт» слова Гамовой.
Прощальный матч
Гамовой состоится 1 октября в Казани. Прославленная волейболистка завершила
карьеру весной 2016 года. Ранее она выступала за обе динамовские команды — за
московское в 2004–2009 годах, а с 2010 по 2016 год — за казанское.