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Гамова 1 октября сыграет в своем прощальном матче и за казанское, и за московское «Динамо»

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что его клуб и казанское «Динамо» предварительно договорились о том, что прославленная волейболистка Екатерина Гамова в своем прощальном матче сыграет в составе обоих команд.

«По предварительной договоренности между клубами Гамова сыграет одну партию прощального матча за казанский клуб, а другую – за нашу команду в нашей динамовской майке. Катя провела шесть лет в Казани и пять – в Москве. Становление ее как игрока проходило в нашем клубе. Для нас этот момент важен, чтобы Катя сыграла и в нашем составе в своем прощальном матче, чтобы вспомнила и московскую часть карьеры. Мы специально везем майку с ее номером», - приводит «Р-Спорт» слова Гамовой.

Прощальный матч Гамовой состоится 1 октября в Казани. Прославленная волейболистка завершила карьеру весной 2016 года. Ранее она выступала за обе динамовские команды — за московское в 2004–2009 годах, а с 2010 по 2016 год — за казанское.

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